Torino, doppio acquisto: arrivano i difensori Tonica e Feder Rivas per la Primavera
Doppio acquisto ufficializzato nelle scorse ore dal Torino, che ha depositato in Lega Serie A i contratti d’acquisto relativi a due giovani calciatori in procinto di vestirsi di granata.
Acquisito a titolo definitivo il terzino sinistro colombiano Feder Rivas (18 anni), che arriva dal Nacional de Medellin Under 20. Operazione da circa 200mila euro, il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per aggiungere un ulteriore anno al vincolo.
Depositato anche il contratto di Daniel Tonica (18 anni), difensore centrale moldavo classe 2007 che arriva a titolo definitivo dal Legnago, con cui ha giocato in pianta stabile in Serie D nella prima parte della stagione. Affare da 100mila euro, per Tonica contratto fino al 30 giugno 2029. Entrambi i calciatori dovrebbero iniziare il loro percorso con la formazione Primavera dei granata.