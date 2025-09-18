Torino, la miglior difesa è l'attacco: Baroni studia il tridente per la sfida contro l'Atalanta

Il Torino si prepara per la prossima gara di campionato. La formazione granata dopo l'ottimo successo ottenuto in quel di Roma contro la compagine allenata da Gian Piero Gasperini sta preparando al Filadelfia la sfida contro l'Atalanta di domenica pomeriggio. Un match difficile contro una squadra reduce dalla sconfitta sonora rimediata a Parigi contro il PSG e che vorrà rifarsi in campionato dove tra l'altro nell'ultimo turno ha ottenuto la prima vittoria. Il tecnico Marco Baroni studia le contromosse per la gara del "Grande Torino" con possibili innesti.

Il pensiero primario potrebbe essere l'attacco con l'idea di poter schierare al fianco di Zapata sia Simeone che Adams. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere Torino, potrebbe esserci una staffetta, come accaduto sempre, fra gli ultimi due anche se in questi giorni potrebbe anche pensare di schierarli insieme per un Toro tutto all'attacco.

E sulla questione legata al reparto offensivo, lo stesso Baroni aveva così parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro la Roma: "Non è un problema: in questo momento, c'è da andare verso le necessità della squadra. Io gli attaccanti forti li ho e li metto in campo come posso: con Zapata ci confrontiamo giornalmente, Adams è molto disponibile. Voglio metterli in campo e voglio far gol".