Qual. Mondiali, si chiude il Gruppo K: le formazioni di Albania-Inghilterra e Serbia-Lettonia
Ultimo turno del Gruppo K di qualificazione ai Mondiali. L'Inghilterra è già certa del pass, così come l'Albania dei playoff. Il match tra le due nazionali, dunque, non avrà assilli di classifica. Sono note le due formazioni. In casa Albania titolari Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Asllani e Ramadani: tutti rappresentanti della Serie A. Dall'altro lato 4-3-3 e tanti esperimenti per Thomas Tuchel.
Nell'altra partita del girone, quella tra le due selezioni già fuori, la Serbia ospita la Lettonia con tanti 'italiani' in campo: Pavlovic, Kostic e Samardzi. Di seguito gli schieramenti.
ALBANIA-INGHILTERRA
Albania: 4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Aliji; Laçi, Asllani, Ramadani; Bajrami, Uzuni, Hoxha
CT: Sylvinho
Inghilterra (4-3-3): Henderson; Burn, Quansah, Stones, O'Reilly; Bellingham, Wharton, Rice; Eze, Kane, Bowen
CT: Thomas Tuchel
SERBIA-LETTONIA
Serbia (4-2-3-1): Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic, Kostic; Lukic, Grujic; Zivkovic, Samardzic, Radonjic; Jovic
CT: Veljko Paunovic
Lettonia (5-4-1): Matrevics; Savainieks, Veips, Melniks, Jurkovskis, Tonisevs; Ikaunieks, Vapne, Zelenkova, Daskevics; Gutkovskis