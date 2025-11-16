Qual. Mondiali, si chiude il Gruppo K: le formazioni di Albania-Inghilterra e Serbia-Lettonia

Ultimo turno del Gruppo K di qualificazione ai Mondiali. L'Inghilterra è già certa del pass, così come l'Albania dei playoff. Il match tra le due nazionali, dunque, non avrà assilli di classifica. Sono note le due formazioni. In casa Albania titolari Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Asllani e Ramadani: tutti rappresentanti della Serie A. Dall'altro lato 4-3-3 e tanti esperimenti per Thomas Tuchel.

Nell'altra partita del girone, quella tra le due selezioni già fuori, la Serbia ospita la Lettonia con tanti 'italiani' in campo: Pavlovic, Kostic e Samardzi. Di seguito gli schieramenti.



ALBANIA-INGHILTERRA

Albania: 4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Aliji; Laçi, Asllani, Ramadani; Bajrami, Uzuni, Hoxha

CT: Sylvinho

Inghilterra (4-3-3): Henderson; Burn, Quansah, Stones, O'Reilly; Bellingham, Wharton, Rice; Eze, Kane, Bowen

CT: Thomas Tuchel

SERBIA-LETTONIA

Serbia (4-2-3-1): Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic, Kostic; Lukic, Grujic; Zivkovic, Samardzic, Radonjic; Jovic

CT: Veljko Paunovic

Lettonia (5-4-1): Matrevics; Savainieks, Veips, Melniks, Jurkovskis, Tonisevs; Ikaunieks, Vapne, Zelenkova, Daskevics; Gutkovskis