Qualificazioni Mondiali, si è chiuso il Gruppo K: Tuchel ok, l'interista Stankovic fa vincere la Serbia

Si è appena chiuso il Girone K di qualificazione ai Mondiali. Tutto già deciso, con l'Inghilterra qualificata e l'Albania ai playoff. Oggi la nazionale guidata da Thomas Tuchel ha battuto 2-0 quella albanese grazie alla doppietta di Kane. Tanti 'italiani' in campo: Hysaj è uscito subito per infortunio, intera gara per Ismajli, Djimsiti, Asllani e Ramadani.

Nell'altra partita del girone la Serbia ha superato di misura la Lettonia con i gol di Katai e di Stankovic, calciatore di proprietà dell'Inter, attualmente in prestito al Club Brugge. Per quanto riguarda gli 'italiani', intera gara in campo per Kostic e Samardzic; per il milanista Pavlovic un solo tempo.

Albania-Inghilterra 0-2 - 74, 82' Kane (I)

Serbia-Lettonia 2-1 - 12' Gutkovskis (L); 49' Katai (S); 60' Stankovic (S)

CLASSIFICA GIRONE K

Inghilterra 24

Albania 14

Serbia 13

Lettonia 5

Andorra 1