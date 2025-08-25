Live TMW Torino, Masina: "Inter di un altro livello, chiediamo scusa ai tifosi"

Nel post partita di Inter-Torino nella sala stampa di San Siro è intervenuto in conferenza stampa il giocatore del Torino Adam Masina

Questa è la peggior partita possibile come debutto, come si riparte?

"Sono d'accordo, sicuramente non è stato il migliore dei debutti anzi. C'è da analizzare una prestazione negativa e abbiamo regalato tanto. La prestazione della squadra non è stata all'altezza e chiediamo scusa ai tifosi che ci hanno seguito e a quelli che ci hanno seguito a casa. L'Inter ha dimostrato di essere di un altro livello".

Cos'è mancato in particolare?

"C'è da abbassare la testa e lavorare, non è mancato solo un aspetto del gioco".

Non è che l'obiettivo è la salvezza?

"Oggi non siamo stati all'altezza e bisogna trovare la soluzione ai tanti problemi che si sono manifestati".

Come mai non c'è stata reazione senza nessuna ammonizione? Non trova che non sia accettabile?

"Ha già fatto lei la domanda con annessa risposta, non aggiungo altro".