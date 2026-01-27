Ufficiale
Mantova, Mullen saluta i virgiliani. Tornerà al Torino per fine prestito
Dopo appena sei mesi, e due sole presenze in Serie B, per il difensore Mullen termina l'avventura al Mantova. Il club virgiliano infatti ha comunicato di aver risolto anticipatamente il prestito con il Torino per il classe 2005. Questo il comunicato dei biancorossi:
"Mantova 1911 annuncia la fine anticipata del prestito di Senan Michael Mullen. Il difensore irlandese fa rientro al Torino. A Senan il ringraziamento per questi mesi trascorsi insiemee l’augurio di un prosieguo di carriera ricca di soddisfazioni".
