TMW Torino, nuovo striscione contro Cairo: "Volevi essere come Pianelli, sei peggio di Cimminelli"

Nuovo striscione contro Urbano Cairo per le strade di Torino. I tifosi del gruppo Torino Hooligans sono tornati infatti a contestare il presidente granata col seguente messaggio: "Volevi essere come Pianelli, sei peggio di Cimminelli".

Attualmente sedicesimo in classifica con 23 punti, il Toro di Cairo in questa stagione non sta certo brillando: 6 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte. Da qui le nuove polemiche tra campo e mercato da gran parte della tifoseria.

Per la cronaca, Pianelli è il presidente dell’ultimo scudetto (1976) granata che è è stato recentemente superato da Cairo come presidente più longevo della storia, mentre Cimminelli è il presidente con cui il Torino è fallito nel 2005.