Torino, Perri in crescita: lavoro duro nella sosta, attese da lui prestazioni migliori

Dopo la sosta serve un altro Torino, sia come collettivo che nei singoli. Tra i giocatori che hanno un po' deluso figura uno dei nuovi arrivati, ovvero il portiere Lucas Perri. Arrivato sul finire del mese di agosto in prestito dal Leeds, dopo un'estate ai margini del club inglese e con un infortunio muscolare da recuperare appieno.

Erano ampiamente prevedibili, dunque, le difficoltà iniziali del portiere brasiliano. Al di là di qualche belle parata, ha lasciato a desiderare in più di un'occasione commettendo degli errori decisivi nelle sfide contro Fiorentina, Bologna e Roma. La sosta, però gli è servita: come riporta Tuttosport, durante queste 3 settimane ha chiesto e ottenuto di potersi allenare al Fila anche nei giorni di riposo dispensati ai compagni - fermandosi solo alla domenica - pur di accelerare per migliorare la forma.

Un impegno certamente lodevole, al quale devono però seguire prove migliori sul campo. Lo esige il patron Urbano Cairo, considerando il compenso dato a Perri. L'ex Leeds percepisce infatti 4 milioni lordi (quello di Perri è uno degli stipendi più alti per il club granata, tasse e bonus compresi). Un ingaggio che, quindi, deve essere giustificato dal rendimento del brasiliano.