Juventus, Vicario sta convincendo tutti: il riscatto del cartellino diventa quasi obbligatorio

Arrivato tra mille perplessità, Guglielmo Vicario si sta prendendo sia a parole che con i fatti la porta della Juventus. Oltre a ben figurare tra i pali, l'ex portiere del Tottenham è uno dei quelli che alla Continassa si fanno sentire maggiormente dimostrando di avere il carisma per poterlo fare. Doti che stanno convincendo il mister Luciano Spalletti, il primo ad avere dubbi su Vicario in estate.

Continuando così, e la combinazione di vari eventi tra cui l'infortunio al crociato di Grabara e l'arrivo in tutta fretta di Neto (peraltro squalificato per questo weekend) inducono a pensare che Vicario non avrà patemi relativi alla titolarità, per il portiere il riscatto del cartellino dal Tottenham diventa sostanzialmente obbligatorio. Come ricorda Tuttosport, il costo del cartellino sarebbe di 8 milioni di euro più 2 di bonus: un affare, visto il livello del portiere in questione.

Sta all'ex Empoli confermare questo rendimento, guadagnandosi la porta della Juventus non solo per il presente ma anche per il futuro (evitando così che il club torinese torni su nomi sondati in estate come quello di Alisson).