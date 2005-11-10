Real Madrid, un assente certo contro la Roma in Champions. Mourinho: "Militao non ci sarà"

Questa sera il Real Madrid torna in campo nella Liga per sfidare il Villarreal, squadra nella quale si imbatterà in settimana il Napoli in Champions League e mister José Mourinho fa il punto sulle condizioni di Militão. Il difensore brasiliano arriva da un lungo stop per infortunio muscolare, ma lo Special One ha dato degli aggiornamenti sul possibile ritorno in campo.

La dichiarazione

"Non è in dubbio contro il Villarreal perché non ci sarà... ma vederlo allenarsi e come lo sta facendo mi rallegra", ha esordito Mou. "Scherzo ogni giorno con lui e con i fisioterapisti: 'Giocherai', gli dico. Sapevo che era bravo, ma è ancora meglio. Non ci sarà né domani, né con la Roma... ha bisogno di un paio di settimane in più", ha confidato il tecnico portoghese. Infatti, mercoledì 14 ottobre ci sarà l'incrocio con il suo passato giallorosso in Champions League, ma Militao non sarà presente. Il centrale classe '98, tuttavia, ha ricevuto l'idoneità medica per tornare ad allenarsi ed è particolarmente desideroso di alzare il livello degli allenamenti, ma il suo allenatore al momento frena le iniziative, privilegiando la cautela.

Il piano

Militao è praticamente da sei mesi ai box dal suo ultimo infortunio, procurato lo scorso 21 aprile, che lo ha costretto anche all'operazione. I ricorrenti guai fisici, infatti, inducono Mourinho a non commettere passi falsi o più lunghi della gamba che potrebbero portarlo ad una ricaduta o peggio ancora. L'obiettivo è riaverlo al top, ma solo quando sarà in condizione di rientrare. Meglio la strada della calma e dei rischi minimizzati. Il brasiliano 28enne ha potuto giocare appena 52 partite delle ultime 187 disputate dal Real Madrid nelle ultime quattro stagioni, proprio per via dei problemi fisici avuti.