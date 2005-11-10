Bologna, Miranda: "Ho imparato tanto da Tedesco, Palladino più verticale. Possiamo risalire"

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, il difensore del Bologna Juan Miranda ha parlato del cambio in panchina: "A Tedesco piaceva più avere la palla, mentre Palladino è più verticale. Per capire l'idea di Tedesco c'è voluto tanto tempo. Ma sono entrambi grandi allenatori. Ho imparato tanto da Tedesco, era molto vicino ai calciatori. Gli auguro il meglio. Venivamo da un'idea totalmente diversa con Vincenzo, e questo ci ha penalizzato. Farà meglio in futuro".

La situazione di classifica al momento è difficile ma il giocatore rossoblù crede nei suoi compagni e nella risalita: "Abbiamo la squadra per arrivare in alto in classifica, non so se in Champions League. Quest'anno giochiamo due competizioni e possiamo fare molto meglio". Sulla scorsa stagione e l'eliminazione in Europa League per mano dell'Aston Villa sottolinea: "Pensiamo sempre ad arrivare più lontano possibile, però l'Aston Villa era una squadra fortissima. Abbiamo giocato una grande partita".

Infine un pensiero sulla Nazionale: "Non ci penso mai, devo giocare bene e la squadra deve vincere. Magari adesso con questo nuovo sistema posso fare un po' di più, ma l'importante è che vinca la squadra. La Nazionale spagnola? Adesso il livello è troppo alto...Però sì, per un calciatore l'obiettivo più importante è vestire la maglia del suo paese".