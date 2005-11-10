Veronica Squinzi: "Se pensi al Sassuolo pensi a Berardi. Matic campione con la C maiuscola"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Veronica Squinzi ha parlato di quali giocatori incarnano lo spirito del Sassuolo: "Ne cito due. Domenico Berardi è il Sassuolo. Ha rinnovato per altri quattro anni. È la bandiera, l’emblema di fedeltà e talento. Se pensi al Sassuolo pensi a Domenico. E poi Nemanja Matic. Un campione con la C maiuscola, come dice Palmieri. È arrivato da noi con l’umiltà di un ragazzino. Aiuta i giovani, ci dà ordine, intelligenza, esempio".

E l'avversario domani sarà il Milan, squadra che stava molto a cuore a papà Giorgio: "Non solo di mio padre, ma anche di mia zia. A casa nostra il Milan è sempre stato amato e rispettato. Sono sicura che la squadra affronterà questa partita con la determinazione e l’impegno che una sfida come questa merita".

A fine stagione, sarà contenta se la squadra avrà giocato un calcio "coraggioso, divertente, con una squadra unita e, perché no, se i nostri giovani esploderanno dimostrando sul campo le loro potenzialità".