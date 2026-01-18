Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino-Roma, le formazioni ufficiali: c'è Ilkhan dopo il gol, Soulé fuori. Subito dentro Malen

Torino-Roma, le formazioni ufficiali: c'è Ilkhan dopo il gol, Soulé fuori. Subito dentro MalenTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:05Serie A
Yvonne Alessandro

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Roma, match valido per la 21a giornata di Serie A. I granata si ripresentano al duello con i giallorossi dopo l'eliminazione impartita a Gasperini e la sua banda in Coppa Italia, ma i capitolini hanno l'occasione ghiotta di mettere la freccia sulla Juventus in classifica e nel migliore dei casi portarsi ad un passo dal Napoli terzo.

Per quanto riguarda il Torino, coach Baroni premia Ilkhan dopo il gol-vittoria ai danni dei giallorossi in coppa, ai suoi fianchi Gineitis e Vlasic (uno degli uomini più in forma), Lazaro-Aboukhlal confermati sui binari esterni. Confermata l'assenza di Duvan Zapata per motivi familiari, ci sarà Ngonge insieme a Ché Adams in attacco.

Lato Roma, Gasperini sfodera immediatamente da titolare il neo arrivato Malen, al debutto assoluto in maglia giallorossa. Dybala-Pellegrini trequarti tutta qualità, invece Koné e Cristante ergeranno la diga davanti la difesa composta da Ndicka, Hermoso e Mancini. Wesley non si tocca sulla corsia mancina, non ce la fa invece Celik che ha avuto problemi nel riscaldamento pre-gara: al suo posto Rensch dal primo minuto.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams.
A disposizione: Popa, Israel, Marián, Anjorin, Pedersen, Simeone, Casadei, Gabellini, Nije, Pellini, Kugyela.
Allenatore: Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen.
A disposizione: Vasquez, Zelezny, Celik,Tsimikas, Soulè, Zolkowski, Pisilli, Arena, Vaz, Ghilardi.
Allenatore: Gasperini.

Articoli correlati
Gasperini subito con Malen, un nuovo acquisto ufficiale in Serie A: le top news delle... Gasperini subito con Malen, un nuovo acquisto ufficiale in Serie A: le top news delle 18
Torino, Aboukhlal: "Da due mesi lavoro con Baroni da esterno sinistro. Capisco la... Torino, Aboukhlal: "Da due mesi lavoro con Baroni da esterno sinistro. Capisco la tattica"
Torino, Baroni su Simeone: "Indisponibile oggi, ci teneva a stare con il gruppo" Torino, Baroni su Simeone: "Indisponibile oggi, ci teneva a stare con il gruppo"
Altre notizie Serie A
Serie A, 21^ giornata LIVE: Allegri con Pulisic-Leao, Lazio con Ratkov dal 1' Probabili formazioniSerie A, 21^ giornata LIVE: Allegri con Pulisic-Leao, Lazio con Ratkov dal 1'
Gasperini subito con Malen, un nuovo acquisto ufficiale in Serie A: le top news delle... Gasperini subito con Malen, un nuovo acquisto ufficiale in Serie A: le top news delle 18
Torino, Aboukhlal: "Da due mesi lavoro con Baroni da esterno sinistro. Capisco la... Torino, Aboukhlal: "Da due mesi lavoro con Baroni da esterno sinistro. Capisco la tattica"
Bologna, Italiano: "Non so darmi spiegazioni. Ecco perché non ho messo Immobile" Live TMWBologna, Italiano: "Non so darmi spiegazioni. Ecco perché non ho messo Immobile"
Parma, Cuesta: "Non siamo stati precisi, ma l'applicazione del gruppo è incredibile"... Parma, Cuesta: "Non siamo stati precisi, ma l'applicazione del gruppo è incredibile"
Roma, cambio dell'ultimo momento: problemi per Celik, lo sostituisce Rensch Roma, cambio dell'ultimo momento: problemi per Celik, lo sostituisce Rensch
Bologna, Italiano: "Brividi nel ricordo di Commisso, uomo di altri tempi" Bologna, Italiano: "Brividi nel ricordo di Commisso, uomo di altri tempi"
Torino, Baroni su Simeone: "Indisponibile oggi, ci teneva a stare con il gruppo" Torino, Baroni su Simeone: "Indisponibile oggi, ci teneva a stare con il gruppo"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
3 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
4 Torino-Roma, le probabili formazioni: il neo arrivato Malen ha subito una chance
5 Serie A, 21^ giornata LIVE: Allegri con Pulisic-Leao, Lazio con Ratkov dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, il ds Massara svela: "Contiamo su Ferguson. Zirkzee? Discorso chiuso con lo United"
Immagine top news n.1 La Fiorentina vince a Bologna nel ricordo di Commisso: 2-1 in casa dell'ex Italiano
Immagine top news n.2 Napoli senza pace, Politano e Rrahmani saltano la Champions. Per Conte quasi una squadra out
Immagine top news n.3 Fiorentina a Bologna nel ricordo di Commisso. La foto della maglia commemorativa
Immagine top news n.4 Il Genoa ci prova, ma sbatte su Corvi: pareggio per 0-0 tra il Parma e i rossoblù
Immagine top news n.5 Un gol contro il 78% di possesso Juve. Dal mercato alla svolta in campo, la parabola di Mazzitelli
Immagine top news n.6 Inter, efficienza da scudetto: Lautaro-Pio Esposito show e difesa blindata
Immagine top news n.7 La Juventus sbatte sul muro del Cagliari: a Spalletti manca il centravanti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.2 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.3 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.4 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Aboukhlal: "Da due mesi lavoro con Baroni da esterno sinistro. Capisco la tattica"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Italiano: "Non so darmi spiegazioni. Ecco perché non ho messo Immobile"
Immagine news Serie A n.3 Parma, Cuesta: "Non siamo stati precisi, ma l'applicazione del gruppo è incredibile"
Immagine news Serie A n.4 Roma, cambio dell'ultimo momento: problemi per Celik, lo sostituisce Rensch
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Italiano: "Brividi nel ricordo di Commisso, uomo di altri tempi"
Immagine news Serie A n.6 Torino, Baroni su Simeone: "Indisponibile oggi, ci teneva a stare con il gruppo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara-Modena 0-2, le pagelle: Massolin super, prima gioia per De Luca
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Zampano e De Luca riportano il Modena alla vittoria. Pescara sconfitto 2-0
Immagine news Serie B n.3 Grandoni sulla Samp: "Mancano giocatori carismatici a cui affidare la fascia di capitano"
Immagine news Serie B n.4 Bari, avanza la candidatura di Pagliuca. Previsto un incontro fra le parti
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Spezia, le formazioni ufficiali: l'ex Gyasi dall'inizio. Valoti subito titolare
Immagine news Serie B n.6 Il Modena si gode De Luca: primo gol in gialloblù alla prima da titolare
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, nuovo cambio in panchina: Tesser verso l'esonero. Può tornare Marino
Immagine news Serie C n.2 Foggia, nuovo innesto in difesa: dal Trapani arriva il terzino Giron. Il comunicato
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Gallo: "Il gol nel recupero è un segnale della nostra mentalità vincente"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il Vicenza vince in extremis e allunga. Al Gubbio il derby umbro. Poker del Trapani
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Sena verso l'addio: accordo a un passo con il Campobasso
Immagine news Serie C n.6 Serie C, vittorie esterne per Sambenedettese e Salernitana negli anticipi domenicali
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lecce, dominio rossonero nei precedenti
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, Milinkovic regala all'Inter il derby d'Italia. Colpo Ternana in coda
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: Girelli dall'inizio. C'è Bugeja con Wullaert
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Corelli regala il successo alla Roma: 2-1 sul Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women-Lazio, le formazioni ufficiali: Schroffenegger dal 1°. C'è Goldoni
Immagine news Calcio femminile n.5 Bertolini ricorda Commisso: "Viola Park progetto visionario. Credeva nel calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Leicester ci prova per Alisha Lehmann: avviati i contatti con il Como Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)