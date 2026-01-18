Torino-Roma, le formazioni ufficiali: c'è Ilkhan dopo il gol, Soulé fuori. Subito dentro Malen

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Roma, match valido per la 21a giornata di Serie A. I granata si ripresentano al duello con i giallorossi dopo l'eliminazione impartita a Gasperini e la sua banda in Coppa Italia, ma i capitolini hanno l'occasione ghiotta di mettere la freccia sulla Juventus in classifica e nel migliore dei casi portarsi ad un passo dal Napoli terzo.

Per quanto riguarda il Torino, coach Baroni premia Ilkhan dopo il gol-vittoria ai danni dei giallorossi in coppa, ai suoi fianchi Gineitis e Vlasic (uno degli uomini più in forma), Lazaro-Aboukhlal confermati sui binari esterni. Confermata l'assenza di Duvan Zapata per motivi familiari, ci sarà Ngonge insieme a Ché Adams in attacco.

Lato Roma, Gasperini sfodera immediatamente da titolare il neo arrivato Malen, al debutto assoluto in maglia giallorossa. Dybala-Pellegrini trequarti tutta qualità, invece Koné e Cristante ergeranno la diga davanti la difesa composta da Ndicka, Hermoso e Mancini. Wesley non si tocca sulla corsia mancina, non ce la fa invece Celik che ha avuto problemi nel riscaldamento pre-gara: al suo posto Rensch dal primo minuto.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Ngonge, Adams.

A disposizione: Popa, Israel, Marián, Anjorin, Pedersen, Simeone, Casadei, Gabellini, Nije, Pellini, Kugyela.

Allenatore: Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen.

A disposizione: Vasquez, Zelezny, Celik,Tsimikas, Soulè, Zolkowski, Pisilli, Arena, Vaz, Ghilardi.

Allenatore: Gasperini.