Torino, Simeone: "Sto attraversando un bel momento, ma c'è da migliorare e le sfide mi caricano"

Al termine della gara tra Hellas Verona e Torino, Giovanni Simeone, autore del primo gol granata, ha parlato a DAZN del suo momento di forma e della prestazione della squadra:

"Abbiamo fatto una buona gara, secondo me potevamo chiuderla molto prima, però abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo."

Nel momento della corsa in contropiede, pensavi già al non poter esultare contro la tua ex squadra?

"Montipò è un mio amico, un po' ho pensato a lui, so che mi conosce e non sapevo bene cosa fare: ho pensato a dribblarlo, poi ho visto il difensore che mi stava vicino e quindi ho deciso di tirare. Ma sono attimi, bisogna decidere in un momento."

Era tanto che non eri così in forma?

"Sto bene, nella vita va tutto bene, mia moglie è incinta e tra poco partorirà, sto attraversando un bel momento. Sono contento della squadra, ci sono cose da migliorare, a me piacciono quando ci sono le sfide, le accetto tutte. Mi carico."

Su Njie:

"Per me è il nostro Leao, è un ragazzo molto bravo, è bravo nell'uno contro uno, e credo che si meriti questo gol. La cosa più importante, dopo questo gol, è che deve restare umile e capire che il suo percorso è ancora lungo. Questo gol lo deve aiutare ma non deve pensare di aver già fatto tanto, deve continuare a lavorare come sta facendo. La sua capriola? Se provo a farla io arriva l'ambulanza, mi spacco in due! (ride, n.d.r.)... non so se è più bella l'esultanza o il gol".