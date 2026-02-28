Samp ko col Bari, la Federclubs: "Vergognatevi! Società indegna, urge cambio in panchina"

"Vergognatevi". Inizia così il comunicato della Federclubs (la Federazione dei Clubs della Sampdoria) diramato questa mattina in merito alla situazione della formazione blucerchiata, sconfitta ieri dal Bari al termine di una partita ben al di sotto delle aspettative:

"Una proprietà indegna - prosegue la nota - che si rispecchia pienamente nelle decisioni scellerate su panchina, direttori, algoritmi, campagne acquisti. La stagione sta nuovamente prendendo una pessima direzione, e la colpa è - come sempre - prima di tutto di chi sta al comando, e questa dinamica era palese a chiunque fin da luglio, con la scelta di un esordiente per la B in panchina.

Ora urge un nuovo cambio, il duo Foti-Gregucci non ha mai dimostrato di essere veramente in controllo della squadra e delle partite; parlare di allenatori al plurale già sottolinea la confusione che avete creato. La loro passione genuina per la Samp non è sufficiente in una situazione di questo tipo. Il loro sostituto non può essere un novizio, o un allenatore senza patentino, o uno sconosciuto selezionato dagli algoritmi: serve gente esperta e capace, serve programmazione a lungo termine. Tutti i Sampdoriani sanno molto bene, ormai da un tempo che sembra per noi infinito, che l’unica vera svolta per la Samp passa dal cambio di proprietà. La vostra incapacità nel gestire i nostri colori è una vergogna sotto gli occhi di tutti: LIBERATE LA SAMPDORIA.

Federclubs".