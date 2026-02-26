Europa League, Guendouzi e Muldur sfidano Lucca: le formazioni di Nottingham-Fenerbahce

L'ex centrocampista della Lazio, Matteo Guendouzi, parte titolare nella formazione del Fenerbahce che alle ore 21 affronterà il Nottingham Forest, al pari dell'ex Sassuolo Mert Muldur. Sul fronte opposto, iniziano la gara in panchina l'ex Torino Ola Aina, l'ex Fiorentina Nikola Milenkovic e l'ex Bologna Dan Ndoye, mentre ci sono dal 1' l'altro ex Bologna Nico Dominguez e l'ex Napoli Lorenzo Lucca.

Questi i due undici del ritorno del playoff di Europa League (3-0 il risultato dell'andata), in programma al City Ground:

Nottingham Forest (5-4-1): Ortega; Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams; Nico Dominguez, Yates, Anderson, McAtee; Lucca. Allenatore: Vitor Pereira.

Fenerbahce (4-3-3): Cetin; Muldur, Guendouzi, Demir, Brown; Aydin, Yuksek, Kanté; Nene, Cherif, Akturkoglu. Allenatore: Tedesco.