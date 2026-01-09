Coppa d'Africa, le formazioni ufficiali di Camerun-Marocco: Regragui sceglie due 'italiani'
Sfida ad alta tensione nei quarti di finale della Coppa d’Africa. Questa sera alle 20:00 Camerun e Marocco si affrontano in una gara che mette in palio l’accesso alle semifinali del torneo continentale, con i Leoni dell’Atlante che inseguono un titolo che manca addirittura dal 1976. La formazione guidata da Walid Regragui arriva all’appuntamento dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone e aver superato con fatica la Tanzania negli ottavi di finale, grazie a una vittoria di misura per 1-0.
Sono note le formazioni ufficiali. Per l’occasione, il commissario tecnico marocchino ha scelto il 4-3-3, con due 'italiani' schierati dall'inizio: Masina in difesa ed El Aynaoui a centrocampo. Dall’altra parte, il Camerun punta sul talento del giovane Christian Kofane, chiamato a guidare il reparto offensivo con il supporto di Mbeumo. Ecco i due schieramenti.
CAMERUN (3-5-2): Epassy; Malone, Kotto, Tolo; Tchamadeu, Avom Ebong, Baleba, Namaso, Nagida; Mbeumo, Kofane.
MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, El Khannouss, Saibari; Brahim Diaz, El Kaabi, Ez Abde.