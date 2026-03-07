Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, Avellino-Padova: Ballardini a caccia della prima vittoria con i lupi

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Luca Esposito
Oggi alle 06:06Serie B
Luca Esposito
Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 14:30

Daniele Perenzoni di Rovereto è l'arbitro scelto per dirigere la sfida di questo pomeriggio allo stadio Partenio tra Avellino e Padova, match fondamentale soprattutto per i biancoverdi che non possono permettersi di sbagliare. Ospiti che stanno disputando un ottimo campionato, ma che oggi arriveranno in Campania senza cinque calciatori e con un'emergenza nel reparto offensivo.

COME ARRIVA L’AVELLINO

Cinque assenze per mister Ballardini. Non prenderanno parte alla partita gli squalificati Tutino e Le Borgne, oltre agli infortunati Favilli, D’Andrea e Pandolfi che ha accusato una lesione di basso grado al retto femorale di sinistra. Torna invece in campo Palmiero dopo il turno di stop a Venezia imposto dal giudice sportivo. Nell’elenco dei convocati c’è anche Armando Izzo che, però, non è pronto per scendere in campo dal primo minuto. Nel terzetto difensivo dovrebbero trovare spazio Cancellotti, Simic ed Enrici, favorito su Fontanarosa. In avanti due possibilità: tandem Biasci-Insigne o 3-4-1-2 con Russo alle spalle delle due punte.

COME ARRIVA IL PADOVA

Ancora emergenza per mister Andreoletti che, anche per la gara di questo pomeriggio al Partenio contro l’Avellino, dovrà fare a meno di bomber Bortolussi per un problema di natura fisica. Una brutta tegola per il trainer biancoscudato che, tra l’altro, non avrà a disposizione Papu Gomez che, di fatto, nel corso del campionato si è visto davvero col contagocce. Una vera e propria delusione per una tifoseria che lo ha atteso a lungo sperando di poter vedere anche solo il 50% del suo vasto potenziale. Out anche Barreca, Bacci e Harder. Nel 3-5-2 troveranno spazio Lasagna e Buonaiuto in attacco, con Caprari pronto a dare il proprio contributo nella ripresa. Alle loro spalle un centrocampo di qualità e quantità composto da Varas, Fusi e Crisetig, con Capelli e Di Mariano sulle fasce. A loro toccherà accompagnare costantemente la manovra offensiva sacrificandosi però anche in non possesso.

