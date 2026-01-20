Troppe partite? Bremer controcorrente: "Giochiamo 15-20 anni, è giusto faticare al massimo"

Nella lunga intervista concessa da Gleison Bremer ai microfoni del Corriere della Sera, il brasiliano ha parlato anche dei consigli che gli ha dato Chiellini: "Il primo anno che sono arrivato qui mi ha detto: “Devi guardare anche l’uomo, non solo la palla”. Ha ragione, l’ho sempre pensato anche se sono brasiliano: il pallone non è mai entrato in porta da solo. Inoltre sono sempre stato attento alla preparazione fisica: facciamo i calciatori per 15-20 anni, è giusto faticare e dare il massimo".

Bremer, però, non ha dubbio su chi sia il suo modello: "Lucio, il brasiliano. Poi, una volta, Mazzarri mi disse che avevo qualche caratteristica di Chiellini e che dovevo guardarlo. Ci sentimmo, ora è un mentore".

Infine, Bremer ha parlato anche della possibilità di giocare il Mondiale con la maglia del Brasile: "È un obiettivo: devo fare bene con la Juve. Ancelotti è un grande allenatore e so che guarda anche all’Europa".