Brasile-Francia, le formazioni ufficiali della prestigiosa amichevole: 4 "italiani" titolari
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Di seguito le formazioni ufficiali di Brasile-Francia, amichevole prestigiosa che si disputa a Boston.
BRASILE (4-2-4): Ederson; Douglas Santos, Léo Pereira, Bremer, Wesley; Casemiro, Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha, Vinicius, Gabriel Martinelli. A disp. Hugo Souza, Bento, Danilo, Ibanez, Kaiki Bruno, Danilo Santos, Fabinho, Gabriel Sara, Joao Pedro, Endrick, Luiz Enrique, Igor Thiago, Rayan. All. Carlo Ancelotti.
FRANCIA (4-2-4): Maignan; Gusto, Konate, Upamecano, Théo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Mbappé, Ekitiké. A disp. Chevalier, Samba, Akliouche, Camavinga, Cherki, Digne, Doué, Lucas Hernandez, Kalulu, Kanté, Koné, Lacroix, Khephrén Thuram, Zaire-Emery. All. Didier Deschamps.
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