Ufficiale Dopo un amore mai nato, Origi e il Milan hanno risolto il contratto

Adesso è ufficiale, il Milan ha risolto il contratto con Divock Origi. A comunicare la cessazione del rapporto col calciatore belga è lo stesso club rossonero con una breve nota si propri canali: "AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l'attaccante Divock Origi. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro".

Arrivato nell'estate 2022 a Milano a costo zero (dopo la scadenza del contratto con il Liverpool), la storia tra Origi e il Milan è arrivata finalmente ai titoli di coda. Con l'accordo per la risoluzione del suo contratto (era in scadenza il prossimo 30 giugno, il club rossonero risparmierà quindi una parte del denaro che ancora gli deve: una magra consolazione visto quanti soldi il Milan ha dovuto dare ad Origi in questi anni, 4 milioni netti a stagione, più di 300 mila euro al mese (va escluso il periodo in prestito al Nottingham Forest che si prese carico di pagare interamente il suo stipendio). Col Milan, in totale 36 presenze e 2 gol. Con l'ultima gara giocata con i colori rossoneri che risale a maggio 2023...