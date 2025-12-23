Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Dopo un amore mai nato, Origi e il Milan hanno risolto il contratto

Dopo un amore mai nato, Origi e il Milan hanno risolto il contrattoTUTTO mercato WEB
© foto di DANIELE MASCOLO
Tommaso Bonan
Oggi alle 18:29Serie A
Tommaso Bonan

Adesso è ufficiale, il Milan ha risolto il contratto con Divock Origi. A comunicare la cessazione del rapporto col calciatore belga è lo stesso club rossonero con una breve nota si propri canali: "AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l'attaccante Divock Origi. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro".

Arrivato nell'estate 2022 a Milano a costo zero (dopo la scadenza del contratto con il Liverpool), la storia tra Origi e il Milan è arrivata finalmente ai titoli di coda. Con l'accordo per la risoluzione del suo contratto (era in scadenza il prossimo 30 giugno, il club rossonero risparmierà quindi una parte del denaro che ancora gli deve: una magra consolazione visto quanti soldi il Milan ha dovuto dare ad Origi in questi anni, 4 milioni netti a stagione, più di 300 mila euro al mese (va escluso il periodo in prestito al Nottingham Forest che si prese carico di pagare interamente il suo stipendio). Col Milan, in totale 36 presenze e 2 gol. Con l'ultima gara giocata con i colori rossoneri che risale a maggio 2023...

Articoli correlati
Origi non è più un giocatore del Milan: l'attaccante ha firmato la risoluzione del... Origi non è più un giocatore del Milan: l'attaccante ha firmato la risoluzione del contratto
Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio... Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
Milan, tra gli esuberi resta solo Origi: si tratta la risoluzione per risparmiare... Milan, tra gli esuberi resta solo Origi: si tratta la risoluzione per risparmiare i 4mln d'ingaggio
Altre notizie Serie A
Cagliari, tegola Folorunsho: l'esito degli esami per l'infortunio contro il Pisa Cagliari, tegola Folorunsho: l'esito degli esami per l'infortunio contro il Pisa
Dopo un amore mai nato, Origi e il Milan hanno risolto il contratto UfficialeDopo un amore mai nato, Origi e il Milan hanno risolto il contratto
Luca Toni, un consiglio all'Inter: "Basta 3-5-2, vorrei esterni che saltino l'uomo"... Luca Toni, un consiglio all'Inter: "Basta 3-5-2, vorrei esterni che saltino l'uomo"
Anche Del Piero finisce al Museo: la Juventus gli dedica una mostra Anche Del Piero finisce al Museo: la Juventus gli dedica una mostra
Sbloccato il mercato alla Lazio, Fullkrug al Milan, Endrick lascia il Real: le top... Sbloccato il mercato alla Lazio, Fullkrug al Milan, Endrick lascia il Real: le top news delle 18
Milan, visite fatte per Fullkrug: ha scelto il numero di maglia, domani il primo... TMWMilan, visite fatte per Fullkrug: ha scelto il numero di maglia, domani il primo allenamento
Parma, buone notizie in vista della Fiorentina: riecco Circati in gruppo TMWParma, buone notizie in vista della Fiorentina: riecco Circati in gruppo
Bergomi e l'Inter: "Distaccato come commentatore, ma il senso d'appartenenza è forte"... Bergomi e l'Inter: "Distaccato come commentatore, ma il senso d'appartenenza è forte"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
1 Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra Bremer..."
2 Primi botti di mercato: il Milan accoglie Fullkrug, la Juventus ha un nuovo direttore sportivo
3 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
4 Possibile intreccio di mercato tra Inter e Juve, Tuttosport: "Muharemovic porta Frattesi"
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara saluta Zanchetta. Esonerato
Ora in radio
TMW News 18:00TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, visite fatte per Fullkrug: ha scelto il numero di maglia, domani il primo allenamento
Immagine top news n.1 Lazio mercato sbloccato. Napoli e Pisa ferme, il Como ripiana. Ecco le scelte sui conti
Immagine top news n.2 Strada spianata per Ottolini alla Juventus: il ds ha appena firmato la risoluzione col Genoa
Immagine top news n.3 Italia, Gattuso: "Il Mondiale è un chiodo fisso. Dai ragazzi grande senso di appartenenza"
Immagine top news n.4 Inter e Juventus su Muharemovic, ma il Sassuolo vuole tenerlo almeno fino all'estate
Immagine top news n.5 Milan, iniziate le visite mediche di Niclas Fullkrug: le immagini
Immagine top news n.6 Ottolini nuovo ds della Juventus. Possibile presentazione alla cena di squadra di stasera con Elkann
Immagine top news n.7 La forza di Conte, il nuovo asse vincente, il valore del club: Napoli, capolavoro Supercoppa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.2 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.4 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Napoli, ecco il segnale mandato al campionato secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 L'osservatore Palma: "L'Inter sul centrale Coulibaly. Mascardi tra Milan e Genoa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Amerini: "Fiorentina, ora non ci sono più alibi. Paratici segnale importante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, tegola Folorunsho: l'esito degli esami per l'infortunio contro il Pisa
Immagine news Serie A n.2 Dopo un amore mai nato, Origi e il Milan hanno risolto il contratto
Immagine news Serie A n.3 Luca Toni, un consiglio all'Inter: "Basta 3-5-2, vorrei esterni che saltino l'uomo"
Immagine news Serie A n.4 Anche Del Piero finisce al Museo: la Juventus gli dedica una mostra
Immagine news Serie A n.5 Sbloccato il mercato alla Lazio, Fullkrug al Milan, Endrick lascia il Real: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.6 Milan, visite fatte per Fullkrug: ha scelto il numero di maglia, domani il primo allenamento
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro forza 4. Antonini: "Serviva un po' di pazienza. Cesena? Una grande squadra"
Immagine news Serie B n.2 Commissione sui conti dei club in Serie B: colpite Cesena, Frosinone, Padova e Venezia
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Polito: "Obiettivo di mercato, trattenere i nostri. Poi, forse, un quinto di sinistra"
Immagine news Serie B n.4 Simone Verdi si allena già con il SudTirol. C'è il nulla osta del Como: la nota dei tirolesi
Immagine news Serie B n.5 Favasuli: “Il Catanzaro è cresciuto grazie ai senatori. Questa è la mia miglior stagione”
Immagine news Serie B n.6 Entella, il regalo di Natale ai propri tifosi. Torna l'album di figurine del club, con oltre 600 scatti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, si muove il mercato attorno a Gunduz: sirene dalla Serie B per il turco
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara saluta Zanchetta. Esonerato
Immagine news Serie C n.3 Il Novara a lavoro per il post Zanchetta. Zaffaroni e Dossena tra i papabili, ma non solo
Immagine news Serie C n.4 Carpi, il ds Bernardi: "Cortesi è un nostro giocatore fino al 2028 e nessuno fin qui ce l’ha chiesto"
Immagine news Serie C n.5 Novara, esonerato mister Zanchetta: fatale il ko contro l'Ospitaletto
Immagine news Serie C n.6 Novellino: "Io, Gaucci e Tedesco innamorati del Perugia. Porteremo a casa la salvezza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"
Immagine news Calcio femminile n.5 Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?