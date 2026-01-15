Bayern Monaco, tegola Laimer: lesione muscolare al polpaccio sinistro per l'austriaco

Non ci sono soltanto buone notizie per il Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, dovranno fare a meno nel prossimo futuro di Konrad Laimer. Come infatti confermato dal club tedesco attraverso i propri canali ufficiali, il terzino austriaco ha riportato una lesione muscolare al polpaccio sinistro durante la partita di Bundesliga di mercoledì sera vinta per 3-1 contro il Colonia. La diagnosi è stata confermata da un esame effettuato dall'unità medica del Bayern.

Calciatore molto duttile, essendo stato finora impiegato sia come terzino destro, sia come terzino sinistro, sia come centrocampista, Laimer in questa prima parte di stagione ha raccolto 26 presenze (22 da titolare) tra campionato, Champions League, Coppa di Germania e Supercoppa di Germania, impreziosite da 2 reti e 8 assist.