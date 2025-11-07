Tutto pronto per la firma di Vanoli con la Fiorentina: il Torino ha comunicato la risoluzione
Tutto pronto al Viola Park per la firma di Paolo Vanoli con la Fiorentina. Il Torino, club a cui il tecnico era ancora legato contrattualmente, ha infatti comunicato la risoluzione dell'accordo, passaggio propedeutico alla firma coi viola.
Questa la nota del Torino: "Il Torino Football Club comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Paolo Vanoli. La Società augura a Vanoli e al suo staff il meglio nel proseguimento della loro carriera".
L'allenatore firmerà con la Fiorentina un contratto valido fino al termine della stagione con opzione per un ulteriore anno a favore del club che avrà possibilità di attivarla entro il mese di maggio.
