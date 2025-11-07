De Rossi riparte dal Genoa e trova quel Vanoli che ai tempi della SPAL…

Daniele De Rossi ripartirà da 22 panchine di Serie A totalizzate con la Roma e che hanno prodotto 10 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte. Soprattutto, ripartirà da quello stadio e con quella squadra che lo videro impegnato da avversario per l’ultima volta il 15 settembre 2024, Genoa-Roma 1-1.

Paolo Vanoli riprenderà da 38 panchine di Serie A messe assieme col Torino e con un rendiconto di 10 successi, 14 pareggi, 14 stop. Soprattutto, sfidando quella compagine mai battuta fra Serie A (doppio X l’anno scorso) e cadetteria (KO per 0-1 nel 2022-2023) e incrociando quel collega superato nell’unico faccia a faccia andato in scena prima di oggi: Venezia-Spal 2-1 al 24esimo turno di B 2022-2023.

Attenzione, quella sconfitta costò a De Rossi la panchina degli estensi.

Cosa raccontano gli esordi di questi mister a campionato in corso.

De Rossi ha fatto 0-0 con la Spal fuori e 2-1 con la Roma in casa. Quindi perfetta media inglese. Con i biancazzurri colse il successo al secondo impegno, 5-0 sul Cosenza, mentre incassò il primo KO al quinto impegno, 1-2 per mano del Benevento dell’amico Fabio Cannavaro. Con la Roma dopo 3 successi in fila fu stoppato dall’Inter di Simone Inzaghi per 2-4.

Esordio con sconfitta per Vanoli il 12 novembre 2022, quando al Penzo fu superato dalla Reggina di Filippo Inzaghi per 2-1. A Palermo, invece, in occasione della seconda uscita ufficiale arrivò il successo per 1-0 contro i rosanero di Eugenio Corini.

Ultima curiosità: De Rossi non ha battuto la Fiorentina nell’unico scontro diretto come mister.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ROSSI E VANOLI IN CAMPIONATO

0 vittorie De Rossi

0 pareggi

1 vittoria Vanoli

1 gol fatto squadra di De Rossi

2 gol fatti squadra di Vanoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ROSSI E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

0 vittorie De Rossi

1 pareggio

0 vittorie Fiorentina

2 gol fatti dalla squadra di De Rossi

2 gol fatti dalla Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI FRA VANOLI E IL GENOA IN CAMPIONATO

0 vittorie Vanoli

2 pareggi

1 vittoria Genoa

1 gol fatto dalle squadre di Vanoli

2 gol fatti dal Genoa