Il fedelissimo di Italiano lancia il Bologna. Pobega eroe a sorpresa (neanche troppa)

Non tutti direbbero il nome di Tommaso Pobega con immediatezza, se gli venisse chiesto quale protagonista del Bologna viene in mente per primo. Eppure il centrocampista giuliano classe '99, prodotto del vivaio del Milan, è una sorta di simbolo in carne ed ossa di cosa sia l'Italianismo, la corrente tecnica che guida le mosse e fa mettere in pratica certe idee alla guida di questo Bologna, quel Vincenzo Italiano che sta riuscendo a confermare se stesso e la sua squadra ad alti livelli, pur dovendo fare i conti con grandi cambiamenti portati dal mercato estivo, che ha portato via per esempio due protagonisti assoluti della passata stagione come Ndoye e Beukema.

Come minimo, insomma, Pobega è un fedelissimo di Italiano, visto che questa è per lui la terza stagione agli ordini del mister di Karlsruhe, dopo la prima ai tempi dello Spezia e la scorsa, sempre al Bologna. Anche per questo la società ha voluto riprenderselo in estate, aspettando il momento giusto per strappare condizioni ideali in merito alla formula del trasferimento (di nuovo prestito con opzione per il riscatto). Così da dare a Italiano una certezza in più, lì dove era possibile farlo.

Voto 8 nelle pagelle di TMW di Udinese-Bologna 0-3 per Pobega. Con la seguente motivazione a corredo: "Fa tutto lui quest'oggi. Si guadagna il penalty seppur accidentalmente, apre le marcature e trova perfino il gol del raddoppio. Prezioso anche nel finale in fase di ripiegamento".