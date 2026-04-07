Udinese-Como con due soli italiani in campo? Tardelli controcorrente: "Non è un problema"

Troppi stranieri in Serie A. Un aspetto sul quale molti addetti ai lavori concordano in seguito all'ennesimo disastro della Nazionale italiana è che parte della crisi del nostro calcio vada ricercata anche nel numero di stranieri che giocano in Italia: una percentuale superiore rispetto al resto dei top cinque campionato europei.

Il tema è tornato d'attualità questo weekend, quando nella sfida tra Udinese e Como figurava in campo dal primo minuto il solo Nicolò Zaniolo tra i calciatori nati nel nostro Paese, a cui si è aggiunto Nicolò Bertola nel finale di partita: 2 giocatori italiani su un totale di 32.

Ad andare controcorrente, però, ci pensa un ex Campione del Mondo come Marco Tardelli, intervenuto quest'oggi ai microfoni de La Repubblica. Queste le sue parole: "In tutto il mondo ci sono tanti stranieri. E da tantissimo tempo la serie A è piena di giocatori non italiani. Io vorrei vedere i nostri ragazzi sempre in campo, ma se in tutto il mondo funziona così, non è quella la ragione della nostra crisi".