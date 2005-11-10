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Udinese, comunicato lo staff di Zanetti: con lui lo storico vice Alberto Bertolini

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 16:42Serie A
03.11.2026 16:42Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2025

Attraverso il sito ufficiale l'Udinese ha reso noto quello che sarà lo staff del tecnico Paolo Zanetti, che ha sostituito Runjaic: "Mister Paolo Zanetti sarà affiancato da 3 suoi collaboratori nella nuova esperienza sulla panchina bianconera. Arrivano con lui in Friuli l'allenatore in seconda Alberto Bertolini, da sempre con Zanetti nel suo percorso da allenatore, il collaboratore tecnico Mirco Gasparetto e il match analyst Nicolò Guberti.

Il gruppo tecnico di lavoro sarà completato dallo staff già in organico a partire dall'head of performance Jordi Garcia, insieme ai suoi collaboratori Angel Aceña, Pedro Abraham Capella e Francesco Tonizzo, dagli allenatori dei portieri Alex Brunner e Sergio Marcon, dal collaboratore tecnico Matteo De Biaggio e dai match analyst Michele Guadagnino e Mattia Mosanghini. Udinese Calcio augura buon lavoro a tutto il rinnovato staff tecnico bianconero".

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