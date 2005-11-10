Argentina, i convocati di Scaloni: fuori Lautaro e Dybala, ma sono in 7 dalla Serie A

Sono ben sette i convocati dell'Argentina dalla Serie A italiana, anche se come pronosticabile non sono stati inclusi nella lista l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, e il fantasista della Roma, Paulo Dybala, entrambi alle prese con i recuperi dai rispettivi acciacchi fisici. Fuori anche Molina molina per scelta tecnica e Nico Gonzalez, anche lui infortunato con la Juventus.

Il ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, dal nostro campionato ha chiamato invece questi giocatori per le amichevoli contro Uruguay (13 novembre) e Costa Rica (17 novembre): Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi, Matias Soulé e Santiago Castro (Roma), Nico Paz e Maximo Perrone (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina).

I convocati dell'Argentina

Ecco di seguito la lista dei convocati dell'Argentina:

Portieri: Emiliano Martinez (Chelsea), Geronimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atletico Madrid).

Difensori: Santiago Beltran (River Plate), Gonzalo Montiel (River Plate), Agustin Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martinez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolas Tagliafico (Lione), Roman Vega (Zenit).

Centrocampisti: Ezequiel Fernandez (Bayer Leverkusen) Alexis Mac Allister (Liverpool), Nico Paz (Como), Maximo Perrone (Como), Valentin Barco (Chelsea).

Attaccanti: Matias Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Thiago Almada (River Plate), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julian Alvarez (Atletico Madrid).