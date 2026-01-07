Udinese, Davis: "Dobbiamo essere più continui, serve più concentrazione in avanti"
TUTTO mercato WEB
Il centravanti dell’Udinese Keinan Davis ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Torino valevole per la 19^ giornata di Serie A.
Le sue dichiarazioni: "Dobbiamo essere più continui in generale. In attacco creiamo tanto, ma dobbiamo essere più concentrati".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile