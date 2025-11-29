Udinese, Davis: "Io e Zaniolo complementari, siamo molto felici"

Rigore procurato, rosso per il difensore avversario e rete dal dischetto. Con una giocata, Keinan Davis ha risolto la sfida contro il Parma. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN al termine della sfida:

Che coppia con Zaniolo! Quattro gol a testa e metà dei gol totali dell’Udinese:

“Siamo molto felici. Nico è un grande giocatore e ci da una grande mano, siamo molto complementari. Riesco a giocare bene con lui”.

Aiuti tanto la squadra, cosa ti chiede il mister?

“La cosa migliore che posso fare per la squadra è segnare e pressare molto la loro difesa. Sono molto contento che stiamo segnando tanto”.

Una dedica speciale?

“Si, per mia figlia che ieri ha compiuto gli anni. Questo gol era per lei”.

Adesso iniziano a essere tanti punti in classifica:

“Dobbiamo giocare partita per partita, il cielo è il limite”.