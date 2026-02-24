Bernardeschi-gol, ancora all'Udinese (che non vince più): Bologna, finalmente 3 punti in casa

C’era un tabù da spezzare e il Bologna lo ha fatto, anche se con fatica e tra mille discussioni. A distanza di 105 giorni dall’ultima volta, i rossoblù tornano a vincere al Dall'Ara, superando l’Udinese con un successo sofferto, arrivato grazie a un episodio destinato a far parlare. La partita si decide al 30’ della ripresa, quando Federico Bernardeschi, appena entrato, si presenta sul dischetto e non sbaglia. Il rigore nasce da una spinta di Karlström su Castro, giudicata in area dopo il consulto da Lissone.

Fino a quel momento l’Udinese aveva mostrato compattezza e ordine, concedendo poco e affidandosi alla vivacità di Zaniolo e a un Zemura particolarmente brillante. Dopo il vantaggio felsineo, però, i friulani aumentano la pressione e costringono il Bologna a un finale di pura resistenza, con Łukasz Skorupski decisivo nel respingere gli ultimi assalti. Per la squadra di Vincenzo Italiano è il terzo successo consecutivo, un’iniezione di fiducia preziosa prima del ritorno dei playoff di Europa League. Bernardeschi, al secondo gol in campionato, conferma il suo feeling particolare con l’Udinese, già colpita anche all’andata.

Sul fronte opposto, terza sconfitta di fila per l’Udinese di Kosta Runjaic, che esce dal Dall’Ara con rammarico ma senza rimproverare l’atteggiamento dei suoi. Una partita risolta da un dettaglio, che per il Bologna vale molto più di tre punti: significa essersi finalmente lasciati alle spalle un campo - casa sua - che, per troppo tempo, era sembrato stregato.