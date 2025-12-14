Udinese, Ekkelenkamp: "Vorrei giocare sempre contro il Napoli. Grande vittoria oggi"

Le parole del calciatore dell'Udinese Jurgen Ekkelenkamp, ai microfoni di DAZN, al termine della sfida vinta contro il Napoli.

"Magari potessi giocare sempre contro il Napoli (ride, ndr). È stata una grande vittoria, tutti hanno giocato benissimo, sono fiero della squadra. Abbiamo lavorato molto bene in settimana, con tanti allenamenti tattici e difensivi".