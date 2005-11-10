Udinese: Runjaic out, Zanetti in, manca solo l'annuncio. Inter, torna Pavard. Le top news delle 13

L'avventura di Kosta Runjaic sulla panchina dell'Udinese è arrivata ai titoli di coda. Manca ormai solo l'ufficialità ma la decisione sembra essere stata presa. L'esonero arriverà a causa dei soli cinque punti raccolti in questo avvio di stagione, frutto di una sola vittoria e due pareggi, con la batosta presa sabato contro la Roma che ha fatto il resto. 2-5 il finale della gara contro i giallorossi, che all'intervallo conducevano per 0-4. Per la sostituzione dell'allenatore tedesco il club friulano ha vagliato e sta continuando a farlo, vari nomi, tra i quali anche quelli di Petkovic e D'Aversa, ma in questo momento il favorito numero uno per sedere sulla panchina bianconera sembra essere Paolo Zanetti. Se dovesse essere Zanetti il prescelto, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, l'Udinese avrebbe pronto un contratto fino al termine di questa stagione, con opzione per l'anno prossimo, legata molto probabilmente alla salvezza. Inoltre, sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la prima telefonata era stata fatta a Roberto D’Aversa. La situazione non è, poi, andata in porto per una divergenza chiara di vedute fra l’allenatore e la società. D’Aversa ha, infatti, declinato la proposta dei bianconeri perché non gli era stato dato l’ok a portare con sé il suo staff per intero, ma solo il suo vice e il match analyst.

L'Inter è in emergenza a causa di tanti infortuni, soprattutto in fase difensiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cristian Chivu può comunque sorridere perché nella giornata di oggi ha ritrovato Benjamin Pavard, il quale si è allenato con il resto del gruppo alla vigilia del decisivo match di Champions League contro il Feyenoord a Rotterdam. Il francese non partirà comunque titolare, salvo sorprese. Il più atteso era invece Lautaro Martinez, il capitano dei nerazzurri che sta mancando tantissimo ai campioni d'Italia in carica. L'argentino però è entrato in campo salutando lo staff e tutti i presenti, ma poi ha proseguito nel suo lavoro a parte. Tornerà in campo dopo la sosta, nella quale questa volta non giocherà con l'Argentina e non avrà problemi di voli che arrivano troppo a ridosso del match successivo.

Oggi pomeriggio va in scena una riunione molto importante nelle dinamiche e negli sviluppi di potere futuri del calcio italiano, a partire dalle elezioni per la presidenza della Federcalcio che si terranno il prossimo 14 dicembre, e che vedranno come due monoliti contrapporsi Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Come racconta l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, i vertici di Lega Serie B, di Lega Pro e della Lega Nazionale Dilettanti si incontreranno oggi, per quanto già diversi protagonisti degli schieramenti abbiano già cominciato i dialoghi con i candidati. Al netto delle sfumature, si tratta di un fronte abbastanza coeso che pesa per oltre la metà del monte totale (si arriva al 52% del corpo elettorale). E non solo l'importante summit tra i rappresentanti di Serie B, C e dilettanti: oggi sarà anche il giorno in cui il commissario Giovanni Malagò annuncerà la sua (ri)discesa in campo, forte di almeno 11 firme sul foglio da parte delle società di Serie A, che pur in minore unità lo confermeranno quale loro candidato.

Arrivano aggiornamenti da casa Juventus in merito alle condizioni fisiche di Weston McKennie, Kerim Alajbegovic e Juan Cabal, che sono usciti acciaccati dalla sfida contro il Napoli di ieri sera. Le notizie peggiori arrivano dal centrocampista statunitense che ha riportato un affaticamento muscolare adduttore che lo costringerà a rimanere ai box per le prossime due partite, la prima in Europa League giovedì in Olanda contro l'AZ Alkmaar e la seconda domenica prossima a Firenze contro la Fiorentina. Il giocatore rientrerà dunque dopo la sosta per gli impegni delle varie Nazionali.