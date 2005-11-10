Venezia, Basic: "Non dobbiamo mollare mai. Stiamo giocando bene e siamo compatti"
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Antonino Sergi
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Oggi alle 20:19Serie A
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06.11.2026 20:19Serie A
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Intervistato da DAZN a bordocampo al Penzo, il centrocampista del Venezia Toma Basic ha parlato così prima della sfida contro l'Udinese: "Penso che dobbiamo essere concentrati e lavorare come stiamo lavorando, stiamo giocando bene e siamo compatti. Le occasioni arrivano, dobbiamo sfruttarle".
L'Udinese ha cambiato allenatore, su cosa dovete fare attenzione?
"Dobbiamo fare attenzione su ogni aspetto nella partita, non mollare mai".
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