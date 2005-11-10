Monza, Varela vince il premio di "Rising star" della Serie A del mese di ottobre
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:08Serie A
autore Gaetano Mocciaro
06.11.2026 20:08Serie A
Riconoscimento per l'attaccante portoghese dopo un decimo mese dell'anno nel quale ha segnato 5 reti in 5 partite
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giornata da incorniciare per Gustavo Varela. L'attaccante del Monza non solo ha ricevuto la prima convocazione da parte della nazionale portoghese, ma è stato eletto "Rising star" del mese di ottobre in Serie A. Il riconoscimento arriva al termine di un periodo straordinario, nel quale ha segnato 5 reti in altrettante partite. Attualmente capocannoniere del torneo, Varela è arrivato in Brianza in estate dal Benfica, dopo l'ultima stagione in prestito al Gil Vicente dove si è fermato a 6 marcature in tutta la stagione.
Altre notizie Serie A
Oggi
20:00 Serie ATMW News
TMW NewsInter-Como, spettacolo assicurato. Fiorentina-Juve spartiacque per due
19:45 Serie A
Mancini non chiama Bernardeschi, Palladino: "Lui sa che, giocando così, la Nazionale arriverà"
19:36 Serie A
Venezia-Udinese, le formazioni ufficiali: ci sono Solet e Davis, Yeboah torna titolare
19:30 Serie ALive TMW
Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'undicesima giornata di campionato
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi