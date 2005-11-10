Venezia, Nicola: "Pochi gol segnati? Ne avremmo fatti anche 3, ma 2 ci sono stati annullati..."
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 20:26Serie A
autore Gaetano Mocciaro
06.11.2026 20:26Serie A
Il tecnico dei lagunari ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro l'Udinese, che si presenta al "Penzo" con il nuovo allenatore Paolo Zanetti
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Davide Nicola, tecnico del Venezia, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro l'Udinese. Ecco le sue parole:
Sulla preparazione alla partita
"È importante il lavoro che dovrà fare la squadra, match che mi aspetto combattuto e noi dovremo essere solidi e coraggiosi".
Sulle aspettative
"Tutti gli allenatori vogliono che la squadra si esprima in qualsiasi fase nel miglior modo possibile. Voglio consapevolezza che la strada che stiamo intrapretendo ci aiuti a raggiungere l'obiettivo. Serve dedizione e serenità".
Pochi gol segnati
"Pochi gol modo di dire, ne avremmo fatti anche 3 ma 2 sono stati annullati. Dobbiamo forse capire di partire a tempo quando è ora".
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