Esordio per Zanetti con l'Udinese, Inler: "Il mister è subito entrato duro"

Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita contro il Venezia. Ecco le sue parole:

Sull'impatto di Paolo Zanetti

"Ci vuole sempre la grinta perché la Serie A è veramente difficile. Il mister è subito entrato duro, la squadra ha recepito una persona che vuole cambiare la situazione. Lui è pronto e siamo carichi per stasera".

Sul momento attuale

"Siamo una grande famiglia, questa situazione è dura. Non è facile, ma ogni partita dobbiamo dare il massimo soprattutto stasera che è una serata particolare, dato che il nostro presidente ha bisogno di questa forza".

Sull'esonero di Runjaic

"Non è sempre facile quando cambi allenatore, ma nel calcio devi fare punti. Nelle ultime 8 partite abbiamo fatto 1 punto, mancava qualcosa da parte di tutti. Ma il campionato è ancora lungo e abbiamo un'altra chance".