Inter-Como, spettacolo assicurato. Fiorentina-Juve spartiacque per due

Sta per iniziare l'ultima giornata della serie A prima della sosta per le nazionali e nel corso del TMW News ci soffermeremo sulle partite più importanti commentandole insieme a Luigi Garzya, ex difensore tra le altre di Roma e Torino. Dopo un'analisi sul rendimento delle italiane nelle coppe europee occhi puntati sulla grande sfida di domenica tra Inter e Como. Guardando le due squadre viene da dire che sarà un confronto in grado di regalare spettacolo. E ripensando alla larghissima vittoria della squadra di Fabregas contro il Lens ci si chiede che tipo di prospettive possano essere per la formazione lariana. Molto importante anche la partita che opporrà il Milan al Genoa in trasferta: i rossoneri ieri non sono riusciti a confermarsi dopo la vittoria nel derby e in Europa League hanno incassato un ko netto in casa contro il Ferencvaros.

Il Napoli e la delicatissima partita con la Lazio

La grande crisi del Napoli provoca tante discussioni che vanno anche verso la ricerca dei responsabili di questa situazione. Nel frattempo per i partenopei si trovano a dover giocare domenica all'ora pranzo una gara complicatissima contro la capolista Lazio dell'ex Gattuso. E anche per Allegri sarà una partita molto importante per il suo futuro. Focus poi anche su Fiorentina-Juventus partita che è sempre sentitissima vista la rivalità tra le due tifoserie. Entrambe cercano un risultato che possa iniziare a dare segnali di continuità.

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