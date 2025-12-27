Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Udinese-Lazio 1-1, le pagelle: Davis fa esplodere lo stadio. Vecino bravo e fortunato

Udinese-Lazio 1-1, le pagelle: Davis fa esplodere lo stadio. Vecino bravo e fortunato
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 20:15Serie A
Lorenzo Di Benedetto

UDINESE (a cura di Paolo Lora Lamia)

Padelli 7 - Premiato da Runjaic con la titolarità, ripaga la fiducia del mister. Nel finale, sul punteggio di 0-1, tiene a galla i suoi con una bella parata su Isaksen che incide e non poco sul punteggio conclusivo.

Solet 5,5 - Gioie e dolori di Runjaic. Solito uomo ovunque, che fa la differenza in difesa ma anche più avanti. Purtroppo per lui, sfiora il pallone calciato da Vecino e lo infila alle spalle di un impietrito Padelli.

Kristensen 6,5 - Vero e proprio sceriffo dell'area di rigore, dentro la quale fa passare poco o nulla. Spicca la sua chiusura su Noslin nel finale della prima frazione di gioco.

Kabasele 6 - Completa al meglio il reparto arretrato bianconero, giocando una gara ordinata per quasi 90 minuti.
Dall'88' Miller sv.

Zanoli 5 - Tra i più in ombra nella formazione casalinga. Dalla sua parte imperversa Noslin, contro cui ha quasi sempre la peggio soprattutto nella prima parte di gara. Si vede raramente in fase di spinta.
Dall'88' Palma sv.

Piotrowski 6 - Mezzala che mette grinta in mezzo al campo, ma anche presenza in molte delle azioni orchestrate dai friulani. Guardando questo secondo aspetto, cala dopo l'intervallo.

Karlstrom 6 - In mediana fa il suo dovere, più nei duelli con i centrocampisti avversari che nel costruire gioco. Prestazione comunque sufficiente.
Dall'88' Buksa sv.

Ekkelenkamp 6,5 - Cresce con il passare dei minuti sul piano dell'intraprendenza offensiva, arrivando anche a sfiorare il vantaggio ad un soffio dall'intervallo e ad essere pericolo anche in altre circostanze.

Bertola 5 - Non una gran partita da parte dell'esterno sinistro, che si propone abbastanza poco ed è protagonista di qualche distrazione difensiva.
Dal 66' Kamara 6,5 - Porta freschezza sulla corsia di sinistra, con galoppate che creano più di una preoccupazione agli avversari da quella parte.

Zaniolo 7 - Il faro offensivo dell'Udinese che, quando si accende, crea sempre qualche patema alla Lazio. Sua la migliore occasione del primo tempo e, quasi sul gong finale, entra in modo decisivo nell'azione dell'1-1.

Davis 7,5 - L'uomo che fa esplodere il Bluenergy Stadium, venendo a capo di una sfida in gran parte complicata per lui. Nella ripresa, dopo aver impegnato una prima volta Provedel, lo trafigge con un gran sinistro che regala ai suoi un punto prezioso.

Kosta Runjaic 6,5 - La risposta che ci voleva dopo la figuraccia di Firenze. Stesso undici del Franchi, con l'eccezione di Padelli, ma ben altro atteggiamento. I suoi ragazzi non si perdono d'animo dopo lo sfortunato vantaggio, trovando alla fine un pareggio nel complesso meritato.

LAZIO (a cura di Lorenzo Di Benedetto)

Provedel 6 - Poco impegnato ma quando viene chiamato in causa è sempre al posto giusto. Non può assolutamente niente in occasione del gol decisivo di Davis.

Marusic 6,5 - Giocatore fondamentale per Sarri e lo dimostra anche oggi. Bravo nella doppia fase e abile ad adattarsi anche a sinistra nel finale.

Gila 5,5 - Più disattento del solito. Commette errori anche grossolani ma comunque non decisivi visto che non danno il là a reti dell'Udinese.
Dall'88' Provstgaard sv.

Romagnoli 6 - Prova positiva del centrale biancoceleste che limita al massimo gli attaccanti dell'Udinese. Non ha particolari colpe nell'azione che porta al gol di Davis.

Pellegrini 6 - Prova di sostanza e sacrificio dell'esterno mancino. Il cartellino giallo lo condiziona un po' e nel finale Sarri decide di toglierlo dal campo per non rischiare il rosso.
Dall'88' Lazzari sv.

Vecino 6,5 - Non una grandissima prestazione del centrocampista uruguayano che ha però il merito di trovare il vantaggio, seppur con la deviazione decisiva di Solet.

Cataldi 6,5 - Solito ordine in mezzo al campo da parte del regista biancoceleste. È lui l'ultimo uomo a fronteggiare Davis prima del gol ma non ha responsabilità.

Belahyane 6 - Mandato in campo da Sarri per la grandissima emergenza a centrocampo della Lazio ha risposto presente. Senza infamia e senza lode la sua partita a Udine.

Cancellieri 6,5 - Bravo e coraggioso a sfidare la difensa dell'Udinese nell'azione che porta poi al gol del vantaggio biancoceleste. Suo l'assist per Vecino.
Dall'81' Isaksen sv.

Noslin 6,5 - Nel primo tempo è il più pericoloso della Lazio. Due occasioni importanti che per sfortuna dei suoi non portano al gol: prova comunque positiva in un ruolo non suo.
Dal 74' Castellanos sv.

Zaccagni 5,5 - Normale amministrazione per il capitano biancoceleste. Non la sua miglior serata.

Sarri 6 - In piena emergenza per poco non riesce ancora una volta a portare la sua squadra al successo. C'è tanto del suo lavoro in questa stagione dei capitolini.

