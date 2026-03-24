Udinese, Nani su Runjaic: "Avanti insieme, stiamo già costruendo la prossima stagione”

Dopo la vittoria contro il Genoa, in casa Udinese lo sguardo è già rivolto al futuro. Il Group Technical Director Gian Luca Nani ha parlato degli obiettivi del club e della volontà di dare continuità al progetto tecnico, a partire dalla conferma di mister Runjaic e dalla linea verde intrapresa negli ultimi mesi.

Il dirigente bianconero ha sottolineato come la salvezza ormai vicina rappresenti solo il primo passo: “Tutte le vittorie portano gioia ma anche riflessioni. Siamo praticamente salvi e con anticipo, questo è molto importante. Adesso però dobbiamo continuare a vincere per chiudere bene la stagione e prepararci al meglio alla prossima. È una buona base di partenza, anche perché siamo riusciti a lanciare diversi giovani interessanti e vogliamo fare meglio dell’anno scorso”.

Parlando del futuro della panchina, Nani ha ribadito la fiducia nell’attuale allenatore: “Il futuro è adesso, abbiamo già iniziato a lavorare per il domani. Sono arrivati ragazzi come Arizala e Miller e il progetto Udinese continuerà come sempre con la famiglia Pozzo. Runjaic ha ancora un anno di contratto e l’idea è andare avanti con lui, cercando di fare più punti possibile da qui alla fine e scalare altre posizioni in classifica”.