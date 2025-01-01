Udinese, Runjaic: "Contro il Genoa giocheremo con più coraggio"
23: 32 - Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida di Coppa Italia contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.
Cosa vi è mancato?
"Giocavamo in casa contro della Juventus che è una delle squadre migliori d'Europa. È sempre difficile giocare contro di loro. Abbiamo fatto meglio nella ripresa, ma non è stato abbastanza per creare delle occasioni da gol. Poi nel nostro miglior momento abbiamo concesso il rigore del raddoppio ed è finita la partita".
Su Palma?
"Ha giocato una partita solida. Noi volevamo vincere e passare il turno e l'ho fatto giocare perchè si meritava di giocare. Oggi abbiamo finito con una squadra molto giovane ma con grande potenzialità. Peccato essere usciti, ma contro il Genoa giocheremo una partita diversa e con più coraggio".
