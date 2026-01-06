Con Rosenior salgono a 4 i tecnici inglesi in Premier. L'esatto opposto della Serie A

La Premier League è la competizione global per eccellenza e lo dimostra la geografia degli allenatori. Liam Rosenior è solamente il quarto allenatore inglese su 20 squadre. L'80% dei club ha optato per una soluzione straniera, con la Spagna che ha lo stesso numero di tecnici. 11 i paesi rappresentati, numero che potrebbe variare qualora il Manchester United decidesse di optare per un tecnico di un'altra nazione.

A rendere meglio l'idea è il paragone con le altre 4 leghe principali d'Europa: in Spagna c'è un leggero vantaggio degli allenatori locali, 11 contro i 9 stranieri. Più accentuato il divario in Bundesliga dove 11 squadre su 18 hanno allenatori tedeschi mentre in Francia, in attesa di scoprire chi sostituirà Rosenior allo Strasburgo, annotiamo 10 allenatori francesi su 18.

Chi punta sull'allenatore del proprio Paese è l'Italia. Delle 20 squadre di Serie A, l'80% ha un allenatore italiano Gli unici stranieri sono gli spagnoli Fabregas e Cuesta, il rumeno Chivu e il tedesco Runjiaic. Legione straniera che contava a inizio anno anche Igor Tudor, Ivan Juric e Patrick Vieira. Tutti rimpiazzati da tecnici italiani.

Questi tutti gli allenatori di Premier League, divisi per nazionalità:

4 allenatori:

SPAGNA

Mikel Arteta (Arsenal)

Unai Emery (Aston Villa)

Pep Guardiola (Manchester City)

Andoni Iraola (Bournemouth)



INGHILTERRA

Sean Dyche (Nottingham Forest)

Eddie Howe (Newcastle)

Scott Parker (Burnley)

Liam Rosenior (Chelsea)

2 allenatori:

GERMANIA

Daniel Farke (Leeds)

Fabian Hurzeler (Brighton)

PORTOGALLO

Nuno Espirito Santo (West Ham)

Marco Silva (Fulham)

SCOZIA

Darren Fletcher (Manchester United, ad interim)

David Moyes (Everton)

1 allenatore:

AUSTRIA

Oliver Glasner (Crystal Palace)

DANIMARCA

Thomas Frank (Tottenham)

GALLES

Rob Edwards (Wolverhampton)

FRANCIA

Regis Le Bris (Sunderland)

IRLANDA

Keith Andrews (Brentford)

OLANDA

Slot (Liverpool)