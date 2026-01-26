Udinese, Runjaic: "Miller grande talento, per noi oggi è un derby e vogliamo fare bene"

“Non è importante quale sia il modulo o l’atteggiamento tattico, quello che conta è la mentalità con la quale affronteremo questa partita. E’ un vero e proprio derby per noi, mi aspetto tanta energia nell’interpretazione della gara nel rispetto delle strategie che abbiamo preparato. Atta? Nell’ultima gara non è stato al suo livello, ma non era al top della forma e ci può stare un passaggio a vuoto. Ci aspettiamo tanto da lui e ne è perfettamente consapevole. Siamo contenti di poter dare spazio a un giovane come Miller, lo affiancherà un calciatore esperto come Karlstrom che lo metterà in condizione di esprimere il suo grande talento”. Queste le dichiarazioni a DAZN del tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic. Di seguito le formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Harroui, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati, Vermesan. Allenatore: Paolo Zanetti

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis. A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Ehizibue, Arizala, Kabasele, Camara. Allenatore: Kosta Runjaic