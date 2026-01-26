Udinese, Kabasele in panchina. Runjaic: "Conta lo spirito di squadra. Out in 4, ma siamo pronti"

Il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l'Udinese al Bentegodi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Kabasele fuori: come mai?

"È un derby, la formazione non è importante, è importante lo spirito di squadra e la volontà. Stasera ci mancano Buksa, Zaniolo, Piotrowski e Kamara, ma siamo pronti. A giocare una buona partita con la squadra che abbiamo e questa formazione".

Il Verona è all'ultima spiaggia. Come si affronta? Avete avuto difficoltà contro le squadre della parte destra, come la Fiorentina.

"Indipendentemente dalla posizione in classifica, non ci sono partite facili in Serie A, un derby è sempre una sfida, una partita molto importante per entrambe le squadre. Abbiamo bisogno di punti, loro anche".

Dove vuole arrivare l'Udinese?

"Non lo so, in questo momento sono solo concentrato su questa partita".