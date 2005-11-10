Udinese, Zanetti: "Ho visto paura, serve un bagno d'umiltà per alzare l'intensità"

È terminata la sfida fra Venezia e Udinese allo stadio Penzo: passa la squadra di Davide Nicola per 2-1 grazie ai gol di Basic e Kike Perez. Il nuovo tecnico bianconero, Paolo Zanetti, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 23.13 inizia la conferenza

Qual è il suo rammarico stasera? Che Udinese ha trovata?

"Non posso dire che la squadra abbia sbagliato atteggiamento, questo assolutamente no, nel ritmo in alcuni momenti siamo andati in difficoltà e non riuscivamo a star dentro al ritmo gara, arrivavamo in ritardo, sulle corse indietro, dobbiamo alzare l'intensità e portarla ad un livello più alto di questo. Abbiamo delle qualità, ma l'Udinese ha caratteristiche fisiche di un certo tipo, in questo momento dobbiamo lavorare. Sia dal punto di vista fisico che psicologico, in alcuni momenti questa squadra ha paura. La squadra sta soffrendo, è umano, siamo ultimi e peggio di così non si può fare e spero che questo faccia avere a tutti un bel bagno d'umiltà per capire che c'è da lavorare duro per fare molto di più. Davis oggi ha fatto una buona partita, ha avuto due-tre occasioni e se avesse segnato magari sarebbe cambiato qualcosa, poi abbiamo preso gol all'incrocio. Grande calma, abbiamo un ambiente che ci sostiene, ma dobbiamo fare di più".

Gli expected goals ad 1,21 contro 1,23 dell'Udinese, ma dopo il 2-1 non c'è stata la reazione che serviva.

"Sono d'accordo, i numeri testimoniano che fino a lì non meritavamo di perdere. Poi se vogliamo gettarci la croce addosso, possiamo anche farlo, ma non meritavamo di perdere, probabilmente dovevamo sfruttare meglio le occasioni, essere più cinici, regalando qualcosa di meno agli avversari. Il problema sta dopo aver preso un gol evitabile, con riaggressione fatta molto blanda. Abbiamo preso l'eurogol e da lì in poi non abbiamo avuto forza ne emotiva, né fisica. Chi entra deve fare meglio, oggi ho tirato Davis che aveva 60 minuti di autonomia, ho tirato Solet rischiando che si facesse male".

Più una questione fisica o di testa?

"I numeri dicono che siamo stati dentro la partita e pericolosi almeno tanto quanto il Venezia. Abbiamo fatto anche un buon calcio nella metà campo avversaria, ma a folate. Questione testa o fisica? Tutto, c'è da alzare il livello. Questa squadra ha tutto per salvarsi, ma c'è da alzare i giri del motore".

Non ci si ricorda dell'ultima volta con l'Udinese ultima in classifica.

"Siamo lì, ma abbiamo davanti 27 partite. Calma. Che la squadra sia poco motivata sarebbe paradossale. Piuttosto non sono pronti ad alzare il livello dell'umiltà, della lotta, della fame. Il primo gol subito è un brutto gol. Vanno alzati entrambi i parametri: sia il livello fisico che mentale. Non bisogna prendere questi tipi di gol. Il secondo gol può capitare: tiro all'incrocio, anche se nasce da una pressione blanda".

Ore 23.24 finisce la conferenza