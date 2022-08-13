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Atalanta, Ebrima Colley si trasferisce in prestito al Fatih Karagumruk

UFFICIALE: Atalanta, Ebrima Colley si trasferisce in prestito al Fatih KaragumrukTUTTOmercatoWEB.com
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 17:11Serie A
di Pierpaolo Matrone

Ebrima Colley è un nuovo attaccante del Fatih Karagumruk. Il club turco ha annunciato l'arrivo in prestito del giocatore dell'Atalanta, che ha dato il suo via libera all'operazione. Di seguito le immagini del gambiano con la nuova maglia.

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