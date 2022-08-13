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Atalanta, Ebrima Colley si trasferisce in prestito al Fatih Karagumruk
TUTTOmercatoWEB.com
Ebrima Colley è un nuovo attaccante del Fatih Karagumruk. Il club turco ha annunciato l'arrivo in prestito del giocatore dell'Atalanta, che ha dato il suo via libera all'operazione. Di seguito le immagini del gambiano con la nuova maglia.
📣Ebrima Colley Karagümrük'te.🔴⚫️
Atalanta'dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ebrima Colley'i kiralık olarak renklerimize bağladık. pic.twitter.com/cA0pCQwmHg
— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) August 13, 2022
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