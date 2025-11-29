Un Genoa da rimonta e il "Ferraris" torna ad esultare: Colombo e Thorsby ribaltano 2-1 l'Hellas

Il Genoa torna ad esultare in casa. La formazione di Daniele De Rossi supera 2-1 il Verona in rimonta con le reti di Colombo e Thorsby che hanno reso vano il vantaggio scaligero di Belghali.

Le scelte dei tecnici

Daniele De Rossi non avrà a disposizione lo squalificato Norton-Cuffy, sostituito sulla fascia destra da Ellertsson. A sinistra spazio a Martin mentre in difesa davanti a Leali confermato il trio formato da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. A centrocampo c’è Malinovskyi con Frendrup e Thorsby ai lati mentre in attacco Colombo fa coppia con Vitinha. Paolo Zanetti dà spazio a Giovane e Mosquera in attacco mentre Belghali e Bradaric sono gli esterni. In difesa davanti a Montipò, giocano Nunez, Nelsson e Valentini con Gagliardini in cabina di regia supportato da Niasse e Bernede.

Belghali chiama, Colombo risponde

Gli scaligeri partono subito forte con Belghali che controlla dal lato destro dell’area e conclude di prima intenzione verso Leali ma Ostigard si immola e salva tutto mettendo in angolo. Ancora ospiti in avanti con un cross dalla destra per Bradaric che supera Ellertsson e calcia sul primo palo trovando la risposta di Leali. Al ventesimo l’Hellas passa in vantaggio grazia alla caparbietà di Mosquera che ruba palla a Ostigard in area di rigore e serve a rimorchio l’accorrente Belghali. L’esterno gialloblù calcia di prima intenzione superando Leali. Alla mezz’ora tegola per Zanetti che perde per infortunio Bradaric. L’esterno mancino si tocca il flessore ed è costretto al cambio forzato, in campo Frese. A cinque minuti dalla fine del primo tempo, Vitinha, che si è allargato sulla sinistra, cambia gioco trovando in area di rigore Colombo. L’attaccante controlla e calcia di prima intenzione superando Montipò.

Thorsby la ribalta

Il secondo tempo si apre con il Genoa in avanti. Vitinha scatta in velocità e calcia in diagonale superando Montipò ma il portoghese era partito da una posizione di fuorigioco e la rete viene dunque annullata. Pochi istanti più tardi, Martin sugli sviluppi di un calcio di punizione serve Thorsby in area ma il suo colpo di testa termina fuori di poco. La squadra di De Rossi è una furia e passa in vantaggio dopo aver colpito un palo con Ostigard. Cross dalla destra di Ellertsson per Thorsby che colpisce di testa spedendo il pallone alle spalle di Montipò. Istinto puro invece quello di Leali sul neo entrato Orban. L’attaccante colpisce a botta sicura da posizione ravvicinata ma il portiere di casa compie un grande intervento. Alla mezz’ora Malinovskyi prova a far valere il suo mancino su calcio da fermo ma la sua conclusione si perde di pochissimo sul fondo. Nel finale doppia occasione per l’Hellas prima con Orban murato da Vasquez e poi con Giovane che, lasciato troppo solo in area, colpisce di testa ma trova sulla sua strada Leali.