Un gioiello di Bonazzoli manda la Cremonese avanti 1-0 sul Genoa al 45': fischia il "Ferraris"

Finisce fra i fischi del "Ferraris" la prima frazione di gara fra Genoa e Cremonese con i lombardi di Davide Nicola avanti 1-0 allenati da Patrick Vieira. La partita si apre con una giocata da applausi di Bonazzoli che, sugli sviluppi di un’azione da corner, effettua una rovesciata che lascia di sasso Leali. I padroni di casa faticano a reagire e la squadra di Davide Nicola prova a prendere più campo mentre il pubblico del “Ferraris” non gradisce fischiando e dalla Nord viene chiesto ai giocatori di tirare fuori gli attributi.

Ci prova Ekhator, bene Leali su Bonazzoli

Alla mezz’ora di gioco ci prova Ekhator che si volta su Bianchetti e calcia in diagonale mettendo sul fondo. Gli ospiti ci provano ancora con Bonazzoli che riceve un passaggio a rimorchio di Vandeputte e calcia a botta sicura trovando la respinta di Ostigard in prossimità di Leali. Al 40’ Martin calcia una punizione dal limite sulla barriera, ma sulla respinta Cornet non riesce a centrare lo specchio della porta, fermato da Baschirotto in corner. Nel finale di frazione, Barbieri scappa sulla destra e mette un pallone a rimorchio per l'accorrente Bonazzoli che calcia di prima intenzione trovando la parata di Leali a terra.

