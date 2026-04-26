Genoa-Como 0-2: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (4-4-2): Bijlow (46’ Leali); Marcandalli, Ostigard, Otoa (57’ Messias), Vasquez; Sabelli (81’ Cornet), Frendrup, Amorim (70’ Malinovskyi), Ellertsson; Vitinha, Ekhator (70’ Colombo). A disp.: Doucoure, Grossi, Martin, Masini, Ndulue, Onana, Ouedraogo, Sommariva, Zattera. All.: De Rossi
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, D. Carlos (57’ Kempf), Valle; Perrone, Da Cunha; Diao (81’ Van der Brempt), Paz (46’ Caqueret), Baturina (94’ Kuhn); Douvikas (81’ Morata). A disp.: Cavlina, Goldaniga, Lahdo, Moreno, Rodriguez, Tornqvist, Vigorito. All.: Fabregas
Arbitro: La Penna
Marcatori: 10’ Douvikas (C), 68’ Diao (C)
Ammoniti: Diego Carlos (C), Diao (C), Messias (G), Kempf (C)
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