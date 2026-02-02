Tris di addii in casa Udinese: confermate le cessioni di Ebosse, Ballarini e Venuti
Tris di uscite in casa Udinese in questi ultimi minuti che ci separano dal gong finale della fine del calciomercato. I friulani salutano Enzo Ebosse, tornato dal prestito al Verona e girato immediatamente al Torino; Marco Ballarini, che ha risolto il proprio contratto; Gioele Venuti, giovane portiere ceduto al Sassuolo.
Questo il comunicato su Ebosse: "Udinese Calcio comunica di aver richiamato dal prestito all'Hellas Verona Enzo Ebosse. Il difensore si trasferisce nuovamente, con la formula del prestito con diritto di riscatto, al Torino FC. Ad Enzo i migliori auguri per il prosieguo di stagione".
Questo il comunicato su Ballarini: "Udinese Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Marco Ballarini. A Marco i migliori auguri per il prosieguo di carriera".
Questo il comunicato su Venuti: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Gioele Venuti al Sassuolo".
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30